Die Broschüre "Kultur und Sehenswertes" ist ab sofort in einer Neuauflage erhältlich. Das Stadtmarketing bietet das Papier erst einmal papierlos an: Es wurde im Internet veröffentlicht.

Neben Stadtführungen stellt die Broschüre Sehenswürdigkeiten und Kulturangebote in Herne vor. Und dabei geraten die Bilder in Bewegung: Das Stadtmarketing veröffentlicht über Youtube eine Filmreihe in 13 Teilen, die den Zuschauer auf eine Reise zu den markanten Orten unserer Stadt mitnimmt.

Man habe aufgrund der derzeitigen Lage entschieden, die Broschüre zunächst lediglich in digitaler Form zu veröffentlichen, teilt Astrid Jordan vom Stadtmarketing mit. Aber diese Art der Veröffentlichung bietet natürlich ganz neue Möglichkeiten der Präsentation: „Um Einheimische wie Touristen neugierig auf die Sehenswürdigkeiten zu machen, haben wir 13 Zweiminüter produziert. So lassen sich Hernes schöne Seiten bequem vom heimischen Sofa aus erkunden“, sagt Stadtmarketing-Geschäftsführer Holger Wennrich. Angeboten werden außerdem Audio-Rundgänge. Das Angebot soll noch erweitert werden.

Zwischen März und Oktober kommen die Stadttouren in vier Formaten mit zwei Cabriobus-Touren, einer Segway-Tour, zwei Rundgängen und einer Elektroroller-Tour auf rund 30 Termine, wenn es die Pandemie-Lage zulässt. Bereits im Vorjahr hatten alle Anbieter Hygienekonzepte erstellt.

210 Minuten unterwegs auf dem Elektro-Roller



Für die Fahrt mit dem Elektro-Roller braucht es vielleicht etwas Stehvermögen. So geht es vom Start am Heimatmuseum Unser Fritz auf eine dreieinhalbstündige Reise quer durch die Stadt. Die Teilnehmer steuern den Kirmesplatz an, passieren das Schluss Strünkede und landen schließlich in der Siedlung Teutoburgia und an der Akademie Mont-Cenis. Nach einem kurzen Picknick erleben sie weitere Relikte der Bergbaugeschichte wie die Flottmann-Hallen sowie die Zechen Hannover und Pluto. Auf fünf Rollern können bis zu zehn Personen gemütlich cruisen. Einzige Bedingungen sind ein Führerschein und die Teilnahme an einer kurzen Einweisung.

Ebenso unterhaltsame wie informative Zeitreisen sind die beiden geführten Stadtrundgänge "Teutoburgia – Maloche, Kunst Kultur und Wohnen“ und der Rundgang durch das Eickeler Sud- und Treberviertel. „Neben der unter Denkmalschutz stehenden Siedlung werden wir auch den Klangkünstler Christof Schläger in seinem Studio in der Maschinenhalle besuchen", sagt Stadtarchivar Jürgen Hagen, der beide Touren leitet.

Die Tour „Auf den Spuren des Bergbaus“ mit dem Segway führt zu verschiedenen Zeugen der Bergbaugeschichte in Herne. Startpunkt ist die Zeche Pluto, der kleine Bruder des Weltkulturerbes Zollverein in Essen. Von dort aus zunächst über die Erzbahntrasse vorbei an der Halde Pluto zum Malakowturm der ehemaligen Zeche Unser Fritz I/IV. Die Strecke führt auf die gegenüberliegende Kanalseite zur Künstlerzeche Unser Fritz 2/3, die als ein herausragendes Beispiel für die neue Nutzung von Industriedenkmälern zu kulturellen Zwecken gilt.

Für alle Menschen, die es eine Spur gemütlicher mögen, starten die Touren mit dem Cabrio-Bus im Wechsel vom Rathaus am Friedrich-Ebert-Platz und von Hauptbahnhof Wanne-Eickel aus. Mit dem Doppeldeckerbus lassen sich ganz bequem Hernes grüner Osten und Hernes wilder Westen aus der Vogelperspektive erkunden.

Die neue Broschüre kann auf der Stadtmarketing-Website durchgeblättert werden, daneben steht eine Fassung im PDF-Format zum Download bereit. Interessierte können die Touren über ein Online-Buchungsportal (siehe Link am Ende dieses Artikels) und den Ticketshop des Stadtmarketings buchen. Dieser ist unter der Telefonnummer 02323/9190514 oder per E-Mail (ticketshop@stadtmarketing-herne.de) erreichbar.