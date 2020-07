Passend zum sonnigen Wetter und zur Ferienzeit beginnen die Cabriobus-Touren ab Rathaus Herne und Hauptbahnhof Wanne-Eickel. Möglich sind die Touren durch die Lockerungen beim Kontaktverbot und die Wiederaufnahme touristischer Aktivitäten, die durch die Corona-Pandemie stark eingeschränkt waren.

„Für alle, die gemütliche Ausflüge mögen, und sich über die Stadtgeschichte sowie die Zukunft Hernes informieren möchten, sind unsere beiden Cabriobus-Touren genau das Richtige. Ich freue mich, dass die Saison endlich starten kann“, sagt Astrid Jordan, zuständige Projektleiterin beim Stadtmarketing. Die Routen führen vorbei an bekannten und weniger bekannten Orten im Stadtgebiet.

Unterhaltsam wird es auf jeden Fall, wenn Reiseleiter Jörg Höhfeld neben Fakten und historischen Begebenheiten auch die eine oder andere Anekdote Preis gibt. Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen dem Stadtmarketing und dem touristischen Anbieter Ruhrgebiet-Stadtrundfahrten geht ins sechste Jahr.

Die neue Tour macht neben den grünen Seiten im östlichen Teil der Stadt auch Zeugen ihrer industriellen Vergangenheit und den Strukturwandel erfahrbar. Der Cabriobus startet am Rathaus zu einer rund zweistündigen Rundfahrt. Vorbei geht es am Rhein-Herne-Kanal, an den Siedlungen Teutoburgia und Constantin, der Akademie Mont-Cenis und den Flottmann-Hallen. Dazwischen gibt es insbesondere an den Stadtgrenzen zu Recklinghausen, Castrop-Rauxel und Bochum viel Grün zu sehen. „Ich war selbst überrascht von den vielen Feldern, Reiterhöfen und grünen Räumen, die wir in und um Herne vorgefunden haben", so Jordan.

Die Tour „Hernes Wilder Westen aus der Vogelperspektive“ beginnt am Hauptbahnhof Wanne-Eickel und erkundet gezielt das westliche Stadtgebiet. Im Stadtteil Röhlinghausen liegt der geografische Mittelpunkt des Ruhrgebiets. Vorbei geht es an Denkmälern der Industriegeschichte wie der Zeche Hannover und Königsgrube, der Zeche Pluto Schacht Wilhelm, die als kleiner Bruder von Zollverein gehandelt wird, und der Künstlerzeche Unser Fritz 2/3.

Mit dem Landschaftspark Hoheward, einem der größten Besuchermagneten im Emscher Landschaftspark, steuert der Cabriobus ein Ziel außerhalb Hernes Stadtgrenzen an. „Die Überquerung von Emscher und Rhein-Herne-Kanal im Norden Hernes führt die Wasserlagen der Stadt vor Augen“, so Jordan. Das Entwicklungspotenzial des früheren Meideraumes zu einer wichtigen Kultur- und Freizeitachse tritt hier deutlich hervor.

Weitere Informationen:

www.herne-touren.de