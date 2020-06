Das größte Containerschiff der Welt. Die HMM Aleciras hat in Hamburg

am 08.06.2020 rund 8500 Container gelöscht. Das Schiff ist 400 Meter Lang

und 61 Meter Breit, es hat Platz für 23964 Standartcontainer.

Es wird von einem Zweitakt Dieselmotor der Firma MAN-B&W und wird von

60380 kW angetrieben mit einer Geschwindigkeit von 22,4 kn (41 km/h).

Das Schiff ist ein Neubau aus diesem Jahr und ist in Südkorea gebaut worden.

Das Schiff kam am 10.06.2020 wieder in Cuxhaven zu Tal.