Das Traditionsschiff Typ Frieden in Rostock mit Namen Dresden

ist mit Eintritt für Besucher zu besichtigen.

Das Museumsschiff ist 1958 auf der VEB Warnow Werft

in Rostock gebaut worden.

Mit einer Länge von 157,44 m bei 20,04 m Breite mit 4 X 1800 PS Maschinenleistung.

Der Stückgutfrachter hat eigene Ladebaume, man kann das Steuerhaus, die

Krankenstation, zu jener Zeit gab es noch einen Arzt an Bord.

Die Kombüse mit Mannschafts und Kapitänsmesse und in der Achterpiek kann man

die Ruderanlage besichtigen.

Leider war der Zutritt in den Maschinenraum unter sagt.

Im Laderaum kann man über 40 Modellschiffe mit Berichten

über die Seeschifffahrt besichtigen.

Der Suezkanal durfte in den 60er Jahren nur befahren werden,

wenn ein Großscheinwerfer an der Bugspitze installiert war.