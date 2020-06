Bei den meisten Corona-Toten dürfte es sich um Radfahrer handeln. Dieser Verdacht drängt sich auf, wenn man die Fahrweisen von Menschen, die aufgrund derzeit eingeschränkter Freizeitmöglichkeiten den Drahtesel für sich entdeckt haben, einmal näher in Augenschein nimmt. Irre Erkenntnis: So ein Ding auf zwei schmalen Reifen kann leicht umfallen und es bremst nicht von alleine.

Auch die Polizei hat erkannt, dass nicht nur die Gesetze der Physik nicht jedem Radfahrer bewusst ist und fährt nun zum Beispiel auf der Erzbahntrasse oder dem Springorum in Bochum Streife. Die Beamten der Verkehrsunfallprävention benutzen dafür ein Lastenfahrrad. Eva Waga-Paluch, stellvertretende Leiterin, der Abteilung: "Wir möchten mit den Menschen ins Gespräch kommen. Es geht um Sicherheitsaspekte, um Radwege im Allgemeinen und wir beraten natürlich auch über Fahrradhelme." Natürlich gucken die Beamtinnen auch genauer hin und prüfen die Verkehrssicherheit der Fahrräder.

Über den gesamten Sommer hinweg wird die Verkehrsunfallprävention immer wieder an verschiedenen Stellen in Bochum, Herne und Witten zu sehen sein.