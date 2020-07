Die Schachtschleuse in Henrichenburg diente als Ersatzbauwerk für das alte Schiffshebewerk.

Die Schleusenkammer hat ein Länge von 95 m bei 9,60 m Breite. Die Hubhöhe der Schleuse

beträgt ca. 14 m. Bei der Talschleusung wurde in fünf Sparbecken 70 % des Wassers gespart

für die Bergschleusung.

Das Bauwerk wurde von 1908 bis 1914 gebaut und ging 1914 in Betrieb, und 1989 außer

Dienst gestellt. Es ist die erste Schachtschleuse in Deutschland.

1962 ist das neue Schiffshebewerk in Betrieb gegangen.

Der Schleusenpark umfasst vier Bauwerke und nur noch die neue Schleuse ist im Betrieb.