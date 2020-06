Online-Live-Führungen werden im LWL-Museum für Archäologie zukünftig angeboten. "Interessierte können dieses Angebot von jedem Ort aus nutzen", sagt Michael Lagers, Leiter der Bildung und Vermittlung.

Mittels Video-Konferenz können sich zum Beispiel Schulklassen direkt aus dem Klassenraum digital mit dem Museum verbinden und über ein im Vorfeld abgesprochenes Thema wie Entwicklung des Menschen, Steinzeit oder Mittelalter eine Führung erhalten. Dabei können die Teilnehmer Fragen stellen und Gedanken austauschen. "Das macht das Ganze individuell und interaktiv", sagt Lagers. Themenwünsche sowie Termin und Dauer des virtuellen Besuches können abgesprochen werden.

Das Museum bietet dieses Angebot auch für die Sonderausstellung "Pest!" an. Hier können Teilnehmer die Geschichte von Seuchen und ihre gesellschaftlichen Auswirkungen erfahren. Und auch das ist neu: Den Besuchern der digitalen Angebote wird ein neues Bezahl-Verfahren geboten. Bis zunächst Ende des Jahres können sie nach dem Motto "Zahle, was du willst" selbst entscheiden, wie viel sie für das virtuelle Erlebnis bezahlen möchten. "Wir sind gespannt, wie die Besucher dieses Format annehmen werden", so Museumsleiterin Doreen Mölders.

Bisher war der Besuch des Museums lediglich für einzelne Besucher erlaubt. Ab sofort sind auch wieder Führungen für kleine Gruppen bis zehn Personen möglich. Dabei wird auf die Einhaltung der Hygiene-Regeln wie das Tragen von Mund- und Nasemasken und den Mindestabstand geachtet. Bei allen Führungen müssen die Besucher ihre Kontaktdaten für eine eventuelle Rückverfolgung hinterlassen.

Auch ist eine Buchung von Führungen für Kleingruppen durch die Ausstellung "Pest!" möglich. Ab dem 21. Juni wird das Angebot zudem um öffentliche Kurzführungen erweitert. Eine Anmeldung unter der Telefonnummer 02323/946280 wird empfohlen.