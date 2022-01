Eine Auswahl von 28 historischen Großsegler.

1. Russische Vollsegler Mir in Warnemünde.

2. Russische Viermastbark Kruzenshtern ex. Padua in Warnemünde.

3. Russische Viermastbark Sedov ex. Kommodore Johnsen in Warnemünde.

4. Die Deutsche Viermastbark Passat in Travemünde.

5. Mexikanische Dreimastbark Cuauhtemoc vor Hamburg.

6. Maltäsische 5 Mast Royal Clipper der Vordere vor Neapel.

7. Deutsche Segelschulschiff Gorch Fock unter weißen Segel.

8. Segler Friedtjof Nansen in Wismar.

9. Niederländische Bark Artemis in Wismar.

10. Niederländische Segelschoner J. R. Tolkin in Warnemünde.

11. Niederländische Barkentine Loth Lorin in Warnemünde.

12. Erste Großsegler Gorch Fock in Stralsund.

13. Deutscher Bramsegelschoner Santa-Barbara-Anna in Warnemünde.

14. Deutscher Guffsegler Magaretha von Pappenburg.

15. Deutscher Gaffelkutter Die Zwillinge von Lübeck.

16. Deutsche Kooge Lisa von Lübeck.

17. Deutsches Plattbodenschiff Amazone in Husum.

18. Deutsche Zweimast Jonas in Husum.

19. Deutsche Stagsegelschoner Krista Rud in Lübeck.

20. Deutsche Zweimastketsch Sirius in Lübeck.

21. Deutsche Zweimast Hansine in Lübeck.

22. Gaffelschoner Alabanus in Helsinki.

23. Österreichische Ketsch Anglaia in Lübeck.

24. Niederländische Koftjjalk Jan Huygen in Stralsund.

25. Niederländische Zweimast Klipper Pegasus in Stralsund.

26. Niederländische Zweimastsegler Rainbow Warrior in Warnemünde.

27. Schwedische Dreimastsegler Af Chapmann in Stockholm.

28. Deutsche Zweimastschoner Nordlyset in Travemünde.