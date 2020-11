Am Autobahnkreuz kommt es in diesen Tagen zu größeren Beeinträchtigungen. Die Arbeiten begannen am Donnerstag und werden voraussichtlich am Dienstag abgeschlossen sein.

Die zuständige Straßen-NRW-Regionalniederlassung Ruhr baut die Verkehrsführung der Autobahn in Fahrtrichtung Wuppertal um. Am Samstag und am Dienstag ist mit Einschränkungen zu rechnen. Auf der Richtungsfahrbahn Wuppertal wird der Verkehr auf jeweils zwei Spuren in beide Fahrtrichtungen (Münster/Wuppertal) laufen. Während der Umbauarbeiten steht in Fahrtrichtung Wuppertal jeweils in der Zeit von 8 bis 18 Uhr zeitweise nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Verkehrsteilnehmende sollten mit erhöhter Staugefahr rechnen.

Die Autobahn 43 wird sechsspurig



Hintergrund: Im Rahmen des sechsspurigen Ausbaus der Autobahn 43 laufen seit vergangenem Jahr aufwendige Umbauarbeiten im Kreuz Herne. Um dem wachsenden Verkehrsaufkommen gerecht zu werden, baut Straßen NRW dort einen Tunnel, der zukünftig als Verbindung von der Autobahn 43 aus Süden auf die Autobahn 42 in Richtung Duisburg dienen wird.