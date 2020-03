Den Lotsenschoner ATALANTA ex. Lotsenschoner ELBE I aus Cuxhaven habe ich im September 2018 in Wismar fotografiert.

Der Lotsenschoner hat eine Länge von 36 Meter, eine Breite von 6,32 Meter.

Der Tiefgang beträgt 2,90 Meter.

Die Takelung ist von einem Gaffelschoner.

Die Segelfläche beträgt 334 m².

Weiterer Antrieb von einer Deutz Maschine mit 214 kW.

Der Schoner ist 1901 an der Peterswerft in Wewelsfleth gebaut worden.