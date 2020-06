Trotz Corona-Einschränkungen hat die Weiße Flotte ihre Saison am Rhein-Herne-Kanal gestartet. Bis Ende September werden von der Künstlerzeche "Unser Fritz" jeden Sonntag Rundfahrten angeboten.

Die Fahrgäste können ohne Voranmeldung um 12.20 und um 13.50 Uhr zur 90 Minuten langen Rundfahrt zusteigen. „Wir starten nun und schauen, wie es läuft“, sagt Geschäftsführer Boris Orlowski.

Folgende Einschränkungen sind derzeit zu berücksichtigen: Beim Ein- und Ausstieg sowie in den Gängen müssen die Fahrgäste eine Maske tragen und die Hände beim Einstieg desinfizieren. Sitzplätze werden unter Berücksichtigung der geltenden Abstandsregelung vom Personal zugewiesen. Am Sitzplatz muss die Maske nicht getragen werden.

Nach der nächsten neuen Covid-Verordnung will die Weiße Flotte auch wieder Event-Fahrten in das Programm aufnehmen. „Wir werden 2020 noch neue Events umsetzen, die seit einigen Jahren im Ideen-Speicher liegen. Jetzt haben wir Zeit und durch die vielen Charter-Stornierungen auch freie Kapazitäten“, so Orlowski. „Mittelfristig wird das Kanalschiff zum Event-Schiff." Außerdem soll es auf Elektrobetrieb umgestellt werden.

Die seit dem vergangenen Jahr bestehende Kooperation mit dem Kulturreferat muss in diesem Jahr ruhen. Durch die Corona-Pandemie wurden alle zehn Kulturschiff-Veranstaltungen abgesagt. „Wir holen das 2021 alles nach“, verspricht Aleksander Farkas, Kanal-Projektleiter bei der Weißen Flotte.

Karten für die Rundfahrten ab der Künstlerzeche „Unser Fritz“ gibt es an Bord. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Alle Abfahrtszeiten der einzelnen Anleger können über die Telefonnummer 0201/1857990 angefragt werden und sind online veröffentlicht:

www.kanalschiff.de