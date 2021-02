Schnelle Nahrungsaufnahme

Fast Food, ein aus den 50er Jahren in den USA entstandener Begriff verbreitete sich für die bevorzugte schnelle Nahrungsaufnahme über die ganze Welt und sorgt heute, verteilt in vielen Ländern der Erde, für riesige Vermüllungsprobleme in Straßen, Parks, Gewässern und nach Veranstaltungen.