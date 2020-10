Bergung am Fischereihafen Cuxhaven

Der im Hafen liegende Fischkutter drohte im vorigen Jahr zu sinken und löste somit eine notwendige Bergung aus.

Jetzt wartet der 24 Meter lange und 125 Tonnen schwere Kutter, erbaut 1951 in Ribnitz-Damgarten, bereits seit Monaten auf seine weitere Verwendung oder auf den Abtransport in eine Abwrackwerft.