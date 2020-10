Mehr als 50000 Kilometer haben Herner beim Stadtradeln vom 5. bis zum 25. September zurückgelegt. Zum dritten Mal hat Herne an der Aktion des Klimabündnisses teilgenommen. Dabei konnten sich alle Bürger anmelden und regelmäßig die Kilometer eintragen, die sie mit dem Fahrrad zurückgelegt haben. Ob auf dem Weg zur Arbeit, beim Sport oder im Urlaub – jeder Kilometer zählte. 176 Menschen haben an der Aktion teilgenommen und im Vergleich zu Autofahrten 7413 Kilogramm Kohlenstoffdioxid (CO2) eingespart.

2020 gab es keine Preisverleihung, um die Teams zu ehren, die die meisten Kilometer zurückgelegt hatten. Stattdessen hatte die städtische Abteilung "Mobilität und Verkehr" unter allen Teilnehmern, die mindestens 42,8 Kilometer zurückgelegt und damit symbolisch das Stadtgebiet umrundet haben, Fahrradtaschen mit nützlichen Utensilien verlost.

Da es beim Stadtradeln nicht nur auf die gefahrenen Kilometer ankommt, sondern darauf, mit Spaß auf klimafreundliche Fortbewegung umzusteigen, hat die Abteilung Mobilität und Verkehr in zwei Kategorien Sieger gekürt: die größten Teams und die Teams mit den aktivsten Mit-gliedern.

Von den 17 angemeldeten Teams erreichte die Stadtverwaltung mit 53 Teilnehmern den ersten Platz bei der Anzahl der Beteiligten. Das zweitgrößte Team stellte der Ortsverband des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) und auf den dritten Platz kam ein Team von Bündnis 90/Die Grünen.

Die aktivsten Radler hatte das Team Fietse Meister. Die beiden Mitglieder legten durchschnittlich 774 Kilometer pro Person zurück. Team Hansinella kam mit durchschnittlich 536 Kilometern bei vier Radfahrern auf Platz 2. Den dritten Platz holten die fünf Cappucino Racer, die durchschnittlich 490 Kilometer pro Person schafften. Bemerkenswert ist, dass der beste Einzelradler in den drei Wochen Stadtradeln 1631 Kilometer fuhr.