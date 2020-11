Herne total sozial: So lautet das Topthema der neuen Ausgabe des Stadtmagazins „inherne“, die am kommenden Samstag erscheint.

Das Magazin wird am 28. November auch dem Wochenblatt beigelegt. Es handelt sich hierbei um die dritte und letzte Beilage des laufenden Jahres. Und das Thema ist bewusst gewählt: In der herausfordernden Zeit im Jahr 2020 kommt es verstärkt darauf an, dass man zusammenhält und sich gegenseitig unterstützt. Die aktuelle Ausgabe stellt engagierte Menschen vor, die sich für andere einsetzen. Von einer Sterbebegleiterin, über die offene Kinder- und Jugendeinrichtung Die Arche bis hin zur Opferbetreuung durch den Weißen Ring: Jeder Hilfesuchende erhält Unterstützung.

Rückblick auf die Vereinsgeschichte

Aber auch leichten Themen soll in der kommenden Ausgabe Raum gegeben werden. Eishockey-Fans bekommen in dieser Ausgabe Hintergrundinformationen über den Herner EV, der in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag feiert. Der leidenschaftliche Star-Wars-Fan Stefan Wefer präsentiert stolz seine Kashyyyk-Trooper-Uniform und Ekkehard Diemler erzählt von seinem Friseursalon auf der Bahnhofstraße, der seit 1962 in Familienbesitz ist. Für alle Naschkatzen gibt es eine Anleitung wie man kandiertes Obst für die Weihnachtstage selber machen kann.

Alle Texte gibt es ab dem 28. November auch online zu lesen.

