Ach was waren das noch Zeiten

als noch jeder Reisende unbesorgt zu seinem ortsnahen Bahnhof ging und sich über den Verlauf der anstehenden Reise informieren konnte.

Bahnhofsgebäude

Servicekräfte waren für alle Bereiche zielgenau vor Ort.

Der Reiseverlauf wurde jedem an der Bahnhofssperre oder am Fahrkartenschalter erläutert.

Die dazu notwendige Fahrkarte Hin- oder Rückfahrkarte ausgestellt und die ein oder andere Nachfrage noch einmal geklärt.

Daneben die Gepäckabfertigung und in Verbindung mit der Fahrkarte konnte der Abtransport der Gepäckstücke in Auftrag gegeben werden oder man nahm sich, nicht überall vorhanden, unterstützend einen Gepäckträger.

Pünktlich wie die Eisenbahn

Überpünktliche Reisende verweilten im Bahnhofsbereich im Aufenthaltsraum oder in der Bahnhofsgaststätte und selbstverständlich waren Toiletten in einem stets nutzbaren Zustand immer vorhanden.

Betrat man dann durch vorzeigen der Fahrkarten an der Bahnhofssperre die Bahnsteige wurden auch dort ausreichende saubere Sitzmöglichkeiten angeboten und auch hier hatte der Service einen hohen Stellenwert. Alle Züge wurden durch Lautsprecherdurchsagen angekündigt, Aufsichtsbeamte oder weitere Mitarbeiter waren je nach Größe des Zugbetriebes stets Ansprechpartner für die Reisende und häufig konnte auch noch auf dem Bahnsteig der ein oder andere Snack erworben werden.

Züge kamen fast immer pünktlich, das Einsteigen war zwar manchmal durch unterschiedliche Bahnsteighöhen beschwerlich aber mit dem Einsteigen in den Zug war auch dieser Nachteil schnell vergessen, es herrschte Reisefieber!

Heute wird das Reisen zur Qual.

Bahnhöfe/Haltepunkte bieten häufig ein Bild der Verschmutzung und des Unwohlseins!

Wer vom Ablauf seiner Reise wenig oder kein Grundverständnis mitbringt ist auf Mitreisende angewiesen. Kommt dann der Zug fehlt es häufig an Lautsprecherdurchsagen oder sollten noch Verständnisfragen, verursacht durch mangelnde Reiseerfahrung, offen sein kann der Reisende nur auf die Unterstützung zufälliger Mitreisenden hoffen.

Zugausfälle werden heute häufig kompensiert durch den Schienenersatzverkehr und viele Orte ohne Bahnhofshalt werden heute zu Fuß, mit dem Bus, Taxi oder durch andere Dienstleister erreicht.

Weitere wichtige Voraussetzungen müssen heute stets berücksichtigt werden!

Toiletten sind in vielen Zügen sowie Bahnhöfen/Haltepunkte nicht mehr vorhanden oder nicht benutzbar; bei Unsicherheiten wann man aussteigen muss, vorher immer genau den Reiseverlauf beachten - Zugpersonale sind nicht immer vorhanden.

Reisegepäck im kontrollierbaren Umfeld aufbewahren und vor Antritt der Reise stets Fußballspiele mit ihren Anstoßzeiten im Blick halten, da es zu unangenehmen überfüllten Zügen kommen kann.

Ach was sehnen wir uns doch manchmal zurück zu den guten alten Zeiten – aber nur manchmal!!!