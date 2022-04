Nach Rostock ist die Hansestadt Wismar die zweitgrößte Hafenstadt Mecklenburg-Vorpommerns. Wismar ist eine lebenslustige fast 800 Jahre alte, traditionsreiche Stadt an Mecklenburgs vielversprechender Ostseeküste. Die Stadt Wismar ist UNESCO Welterbe und wartet mit üppig sanierten und restaurierten altehrwürdigen Sehenswürdigkeiten auf Gäste. Zu den Sehenswürdigkeiten gehören der bewundernswerte Marktplatz mit den exzellenten Bürgerhäusern und der Wasserkunst genauso, wie das bauliche Miteinander am Alten Hafen.

Die Hansestadt mit all ihren interessanten Sehenswürdigkeiten, Geschichten und ihrem unverwechselbaren hanseatischen Flair zu entdecken ist schon eine fußläufige Herausforderung.

Wismar besitzt einen der am vortrefflichsten erhaltenen Altstadtkerne Deutschlands, ist aber keineswegs ein Museum, vielmehr eine pulsierende Stadt voller Leben. Wismar ist eine Reise wert.

Quelle. Wismar – Wikipedia

Die Hansestadt Wismar liegt an der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns am südlichen Ende der durch die Insel Poel geschützten Wismarer Bucht. Sie ist die sechstgrößte Stadt und das größte der 18 Mittelzentren des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

Wismar ist Kreisstadt des Landkreises Nordwestmecklenburg sowie Sitz der Hochschule Wismar. Vor allem aufgrund ihrer kulturhistorischen Bedeutung mit wertvollem Stadtbild und dank der Lage an der Ostsee ist Wismar ein beliebtes Tourismusziel, zunehmend auch für Kreuzfahrten. Wirtschaftlich bedeutend sind auch die industrielle Hafen- und Schiffswirtschaft etwa mit den MV-Werften­ und Zulieferern, diverse Maschinenbauunternehmen, die Holzverarbeitung und die Solarindustrie sowie die Gastronomie und der Einzelhandel. Seit 1881 befindet sich in Wismar das Stammhaus der Warenhauskette Karstadt.

Wismar war früh Mitglied der Hanse und blühte im Spätmittelalter auf, was noch heute im Stadtbild durch viele gotische Baudenkmale nachvollziehbar ist. 2002 wurden die Altstädte von Wismar und Stralsund als Historische Altstädte Stralsund und Wismar in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen.

Nach dem Dreißigjährigen Krieg kam Wismar im Jahr 1648 unter die bis 1803 (de jure 1903) dauernde schwedische Herrschaft, woran das jährliche Schwedenfest erinnert. Danach gehörte die Stadt zu Mecklenburg-Schwerin. Im Zweiten Weltkrieg wurde sie durch mehrere Bombenangriffe getroffen, worunter vor allem das Gotische Viertel mit den Hauptkirchen St. Marien und St. Georgen sowie der Alten Schule litt. Viel ist inzwischen wieder aufgebaut und denkmalgerecht saniert worden.