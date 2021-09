Am Sonntag den 26.9. veranstaltet das Tri Team Ruhrpott Herne den 5. Funtrailrun im Gysenberg in Herne. Mit neuem Start/Zielbereich und einer neuen Streckenführung, und wie in jedem Jahr, mit neu gestalteten Hindernissen, geht es an die Bewältigung der circa 7 Kilometer langen Runde. Hier geht es über Sand, Wasser und andere Hindernisse. Mitmachen kann im Prinzip jeder. Ein Grundmaß an Fitness wird allerdings vorausgesetzt, das heißt, ganz ohne Vorbereitung sollten die Teilnehmer nicht ins Rennen gehen. 2 Distanzen werden angeboten - 1 Runde (Schnupperlauf) oder 2 Runden (Hauptlauf) von jeweils 7 km Länge. Es gibt allerdings kein Zeitlimit um alle Hindernisse zu bewältigen. Der Spaß steht deutlich vor der Herausforderung. Im Startpreis enthalten sind 2 Stunden Aufenthalt im LAGO Die Therme (ausgenommen Teilnehmer des Kinderparcours).

Nicht nur die Erwachsenen, sondern auch die Kinder können bereits an diesem Fun-Lauf teilnehmen. Kinder und Jugendliche von 6-14 Jahren können einen speziell für sie ausgearbeiteten Parcours absolvieren.

Ausgabe der Startunterlagen und Nachmeldungen sind am Samstag von 11 - 15 Uhr im Gysenberg möglich, sowie für Kurzentschlossene bis spätestens 60 Minuten vor Beginn des Laufs. Informationen zur Anmeldung sind unter https://triteamruhrpott-herne.de/ zu finden.