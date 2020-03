Bei der Auftaktveranstaltung zur Wettkampfsaison Jazz und Modern/Contemporary in Dorsten gingen für den Herner TC die Mannschaften Sixpoint und Unikat an den Start.

Die Tänzerinnen von Sixpoint mussten sich mit zwölf zum Teil wesentlich älteren Teams der Liga messen. Mit einem dynamischen und choreografisch anspruchsvollen Tanz qualifizierten sie sich für das Finale und belegten schließlich den sechsten Platz.

Am zweiten Turniertag war die Landesliga 1 an der Reihe. Für den Herner TC trat die neue Mannschaft Unikat an, mit einer Choreografie, die Elemente aus Oberliga-Tänzen der vergangenen drei Jahre enthielt. Unikat bot somit einen für die Landesliga sehr hochwertigen Tanz, was auch den Wertungsrichtern nicht verborgen blieb. Bei ihrem ersten Turnier standen die Tänzerinnen von Unikat direkt auf dem Treppchen und nahmen den Pokal für den zweiten Platz entgegen.

Am 14. und 15. März gehen beim Heimturnier in der Westringhalle neben Sixpoint und Unikat noch zwei weitere Teams des Herner TC ins Rennen. Die Tänzerinnen von Fourmation starten in der Verbandsliga, während Be Crazy erstmals in der Regionalliga antritt.