Die Tischtennis-Senioren des TTC Vöde haben sich für die Westdeutschen Meisterschaften qualifiziert, die am 18. und 19. April in Geldern ausgetragen werden. Der Ü60-Mannschaft reichte bei den Bezirksmeisterschaften in Kreuztal der zweite Platz zur Qualifikation.



Gespielt wurde in zwei Vierergruppen, wobei sich die Erst- und Zweitplatzierten für das Halbfinale qualifizierten. In der Aufstellung Werner Kluger, Bernie Reckmeier und Werner Nöller wurden in den Gruppenspielen zuerst der Ausrichter TuS Fellinghausen mit 4:1, dann TTV Dortmund- Asseln mit 4:0 und die TTG Menden mit 4:1 deutlich in die Schranken verwiesen. Mit einem weiteren ungefährdeten 4:1-Sieg im Halbfinale gegen CVJM Hamm lösten die Herner das Ticket für die Westdeutschen Meisterschaften.

Niederlage gegen TTC Holzwickede



Im Finale verkauften sich die Herner gegen Seriensieger TTC Holzwickede teuer, verloren aber nach starker Gegenwehr mit 1:4. Reckmeier, an diesem Tag mit einer makellosen Einzelbilanz von 7:0 Siegen, hatte zur 1:0-Führung vorgelegt. Kluger musste im zweiten Einzel gegen Vohs nach spannendem Spielverlauf trotz 10:8-Führung im entscheidenden fünften Satz erstmals im Turnierverlauf gratulieren. Nöller verlor zeitgleich knapp gegen Rupcic. Der TTC Vöde wehrte sich bis zum Schluss, konnte aber nichts Zählbares mehr einfahren. Nach zehn Stunden Spielzeit stand wie im Vorjahr die Vizemeisterschaft für die Herner fest.