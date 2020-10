Eine Frau ist am vergangenen Sonntag bei einem Unfall im Bereich der Kreuzung Altenhöfener Straße/Hölkeskampring verletzt worden. Nach Auskunft der Polizei wurde die 59-Jährige von einem Auto erfasst, das von der Altenhöfener Straße kommend nach links auf den Hölkeskampring abbog. Das Unfallopfer soll die Fußgängerfurt bei grüner Ampel überquert haben. Sie musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen der Polizei gegen den am Unfall beteiligten 32-jährigen Autofahre aus Recklinghausen dauern an.