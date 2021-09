Das Spiel in Rheine stand unter keinen guten Stern, die Barons hatten einige kurzfristige Ausfälle zu beklagen. So konnte z.B. Quaterback Tim Schiffer die Reise nach Rheine nicht antreten. Genau so lief es bei den Barons auch im Spiel weiter, die Mannschaft spielte fahrig und unkonzentriert. Und so führten die Raptors relativ schnell durch ein Fieldgoal mit 3:0. Wer nun gedachte hatte, dass die Barons dadurch aufwachen würden, sah sich getäuscht. In der Offensive wurden die Bälle nicht gefangen und in der Defensive reihte ich ein persönlicher Fehler an den anderen und so stand es am Ende des 1. Viertels plötzlich 17:0 für Rheine.

Nach einigen taktischen Umstellungen fing sich die Defensive im 2 Viertel als erstes, man lies kaum noch Raumgewinn zu und Cornerback Maurice Zernicke fing einen Pass ab. Davon angestachelt spielte nun auch die Offensive einen guten Drive. Am Ende war es Quaterback Louis Zielinski der zum Touchdown in die Endzone lief. Da dann Runingback Maximilian Weitz für 2 Zusatzpunkte sorgte, stand es zur Halbzeit nur noch 17:8.

Auch die Offensive nahm zur Halbzeit Umstellungen vor, die allerdings nicht fruchteten. Da auch die Defensive nicht ihren besten Tag erwischte, musste man im 3. Viertel ein weiteres Fieldgoal zum 20:8 hinnehmen.

Im 4. Viertel ging die Offensive der Barons volles Risiko, was dann an diesen Tag völlig in Hose ging. Alleine 3 abgefangene Pässe und ein Pick 6 waren das Ergebnis. Die Defensive stand gefühlt das ganze Viertel in der eigenen Red Zone, blockte noch ein Fieldgoal und fing durch D-Liner Lukas Grebe noch einen Pass ab, konnte aber die 34:8 Niederlage nicht mehr verhindern.

Für die Barons heißt es jetzt schnell Mund abputzen und weiter. Denn schon am nächsten Sonntag den 26.9. kommt der Spitzenreiter, die Minden Wolves, nach Herne. Auch das 2. Heimspiel der Barons soll wieder ein Familien-Event, mit etlichen Highlights werden. Eines ist z.B. das jeder 100ste Zuschauer ein Original Trikot der Barons geschenkt bekommt. Kick-Off ist um 15,00.