Großes Spielwochenende für Barons. Am Samstag den 2.10. spielt die U10 der Black Barons in Essen um die Westdeutsche-Meisterschaft. Die Teams, die man hinter sich lassen muss, sind die Troisdorf Jets und die Cologne Crocodiles, 2 harte Brocken aber die Kids sind hoch motiviert.

Ebenfalls am 2.10. tritt unsere U13 in Dorsten an. Die Gegner da sind Dorsten und Münster, auch die U10 ist wird alles geben um noch Gruppensieger zu werden. Was für die neuformierte Truppe eine riesen Leistung wäre.

Am 3.10. spielen Senioren in Iserlohn bei den Titans. Nach 2 Niederlagen nacheinander wollen Barons zurück in die Erfolgsspur. Trotz einigen Ausfällen werden die Barons alles geben um wieder mit einem positiven Ergebnis nach Hause zu kommen.