Die Black Barons starten mit einem hart umkämpften 3:3 in die neue Saison. Am Anfang dominierte die D-Line der Barons das Spiel. Da aber auch die Offensive der Barons sich nicht durchsetzen konnte blieb es beim 0:0. Zum Ende des 1ten Viertels konnten die Wolves über ihre körperlich starke O-Line und ihre beiden amerikanischen Running-Backs einige größere Raumgewinne erzielen. Erst kurz vor der eigenen Endzone konnte der Drive gestoppt werden, allerdings konnte man das Fieldgoal zum 3:0 nicht verhindern.

Das 2te Viertel begann wie das 1ste, beide D-Lines ließen kaum Raumgewinn zu. Wieder waren es zuerst die Wolves, die die ersten Lücken in der Defensive gefunden haben. Sie versuchten es diesmal mit Passspiel, und kamen wieder bis tief in die Hälfte der Barons. Aber wieder war die Defensive der Barons im endscheidenen Moment zur Stelle. Safety Mick Homung fing einen Pass der Mindener ab und brachte seine Offensive wieder in Ballbesitz. Davon angestachtelt, konnte sich die Offensive der Barons durch die beiden Running-Backs Maximilian Weitz und Manuel Krafzik auch Meter um Meter erkämpfen. 4 Sekunden vor Ende der 1ten Halbzeit, traf Kicker Malte Gerlach mit einem Fieldgoal zum 3:3 Pausenstand.

Im 3ten Viertel passierte nicht viel, zwar konnten beide Teams hin und wieder Raumgewinn erzielen, machten sich das aber immer wieder mit Strafen zunichte.

Im letzten Viertel merkte man, das die Kräfte der starken Herner D-Line langsam zu Ende gingen. Immer wieder konnten die Wolves über ihre amerikanischen Runnings-Backs Raumgewinn erzielen, aber wieder hielt die Defensive der Barons kurz vor eigenen Endzone. Die beiden Passverteidiger Ibrahim Dia und Rafel da Silva schlugen mit einem harten Tackle den Ball frei, den Linebacker Michel Kreska sicherte. Bei dem schwülen Wetter in Wetter in Minden, war nun auch die Offensive der Barons am Ende ihrer Kräfte und konnte Defensive nicht mehr entlasten. Nun kassierte auch die Defensive der Barons einige Strafen, so dass man sich plötzlich 2 Meter vor der eigenen Endzone wiederfand. Aber wieder hielt die Defensive, Michel Kreska schlug den Ball frei, den D-Liner Tim Schatta sicherte. So blieb es am Ende bei einem hart umkämpften 3:3, mit dem beide Teams ganz gut leben können.