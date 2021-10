Die Football-Saisons der Black Barons neigen sich dem Ende zu. Nachdem die U10 und U13 schon seit Anfang Oktober im Winterurlaub sind, beendete auch die U16 am letzten Wochenende mit einem Heimturnier die Saison. Das erste richtige Heimturnier war ein voller Erfolg, über 200 Zuschauer verfolgten die Spiele und genossen Bratwurst, Kaffee und Kuchen. Sportlich gab es gegen Bielefeld und Iserlohn zwar 2 Niederlagen, aber die Verbesserung von Spiel zu Spiel war schon enorm und lässt auf gute Zukunft hoffen. Alle Trainer waren nach dem Turnier zufrieden und stolz auf ihre Jungs.

Für die Senioren endet die Saison am Sontag dem 17.10. mit einen Heimspiel gegen die Rheine Raptors. Die Black Barons sind hoch motiviert und wollen ihren Zuschauern noch mal was zeigen. Sportlich geht es um Platz 2, außerdem möchte man die Hinspielniederlage vergessen machen.

Das Horststadion soll nochmal glühen, deshalb haben die Barons einige Highlights organisiert. Die Arbeitstiere rocken die Halbzeit-Show und drehen ein Musik-Video, die Cheerleader Claws sorgen für Stimmung, Oskar Steinmeister für Speis und Trank, eine Kuchentheke wird es auch wieder geben und Bonzo ist wieder mit einem Football- und Fanartikel Stand dabei. Mit Bonzo wurde eine besondere Aktion abgesprochen, jeder der vor Ort ein Barons T-Shirt oder Pulli kauft, bekommt eine Eintrittskarte für ein Heimspiel im nächsten Jahr geschenkt. Kick-Off ist um 15,00 und Einlass ab 13,30. Das Wetter soll trocken bleiben, also kommt alle nochmal vorbei und feiert mit den Black Barons. Tickets gibt es direkt vor Ort, oder unter tickets.herne-blackbarons.de