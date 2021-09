hochgeladen von Leichtathletik Club Westfalia Herne e.V

Die Langstreckler des LC Westfalia Herne waren in Herten Bertlich überaus erfolgreich.

Als ältester Teilnehmer der Gruppe siegte Ingo Kedziora bei der Altersklasse M75 über die Halbmarathon-Distanz in guten 1:54:59 Std.

Über 5 km starteten die Jugendlichen Charlotte Hugo, Sarah Gaudenz und Lasse Kellner. Hierbei siegte Lasse mit schnellen 21:18 min bei den 15-jährigen. Sarah gewann bei den 14-jährigen Mädchen in sehr guten 22:18 min.

Bei ihrem ersten Start über diese Distanz konnte auch Charlotte Hugo als jüngste dieses Trios mit 23:31 min bei den 12-jährigen gewinnen.