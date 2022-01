Die Black Barons starten am Sonntag den 16.1. um 15,00 im Horststadion mit der Saisonvorbereitung. Nach dem Aufstieg in die Verbandsliga, gehen die Barons mit einem positiven Gefühl in die Vorbereitung. “Wir wollen dort eine Gute Rolle spielen und das trauen wir uns auch zu“, sagte Head-Coach Kai-Uwe Weitz. Die Barons beginnen gleich mit einem offenen Training, in dem Neulinge oder Erfahrene Spieler die auf der Suche nach einem neuen Verein sind, gleich mittrainieren können. Auch Spieler die dieses Jahr aus der U19 gekommen sind und in ihren Vereinen wenig Entwicklungs- oder kaum Einsatzchancen sehen, sind immer gerne gesehen.

Die Jugend-Teams der Black Barons nehmen das Training bereits am 12.1. auf und werden am Sonntag den 16.1. um 10,30 auch ein offenes Training veranstalten. Alle Interessierte sind herzlich Willkommen.

Anmeldungen bitte per Mail unter info@herne-blackbarons.de oder bei Coach Daniel unter 01791324820. Die Black Barons freuen sich über jeden Teilnehmer, für das Training gelten für alle ab 16 Jahren G2 Regeln.