Nachdem die U10 der Black Barons letzte Woche einen hervorragenden 3. Platz beim Finalturnier um Westdeutsche Meisterschaft belegt hat, unter anderen wurden da die Cologne Crocodiles mit 36:34 besiegt, ist dieses Wochenende die U16 im Einsatz.

Am Samstag den 09.10. tritt die U16 der Barons im Horststadion zum ersten richtigen Heimturnier an. Gegner sind um 11,00 die Bielefeld Bulldogs und um 13,00 die Iserlohn Titans. Für das leibliche wohl gibt es Bratwürstchen, Kaffee und Kuchen. Für Stimmung sorgen die Cheerleader des BTC Claws, über weitere Unterstützung von den Zuschauerrängen würden die sich die Jungs sehr freuen.

Am Sonntag den 17.10. ist dann das letzte Heimspiel der Senioren, gegen Rheine geht es um Platz 2. Die Barons sind hochmotiviert und wollen ihren Zuschauern noch mal bieten. Mit dabei sind wieder die Arbeitstiere (Halbzeit-Show), die Claws (Cheerleading), Frist-Down Bonzo (Football- und Fan-Artikel) und die Fa. Steinmeister (Essen und Trinken). Kick-Off ist um 15,00, also kommt wieder alle vorbei und feiert nochmal mit den Barons.