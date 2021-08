Nach dem 3:3 bei den starken Wolves aus Minden, wollen die Barons nun den ersten Saison-Sieg feiern. Dafür gibt es natürlich keinen besseren Ort und Zeitpunkt, als das erste Heimspiel auf dem neuem Platz. Am 05.09. um 15,00 Uhr (Einlass ab 14,00 Uhr) ist es dann endlich soweit, der erste Kick-Off im Horststadion.

Graf Hotte, Sina (von den Behind Blue Eyes) und die Claws sorgen für ein buntes Rahmenprogramm. Das Kinderparlament Herne bietet eine Kinder Betreuung an und die Fa. Steinmeister sorgt für das leibliche Wohl. Die Heimspiele der Barons sollen ein Familien-Event werden, mit viel Spaß für Groß und Klein. Kommt am 5.9. vorbei, die Black Barons freuen sich auch euch. Mehr Info gibt es auf info@herne-blackbarons.de.