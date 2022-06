Die bisher ungeschlagene U10 der Black Barons tritt am kommenden Samstag zum Turnier in Essen an. Dort wollen die jungen Barone, dann die Tabellenführung gegen die Düsseldorf Panther und die Essen Cardinals verteidigen.

Auch für die Senioren der Barons steht am Wochenende ein ganz wichtiges Spiel an. Am Sonntag den 19.6. sind die Hamm Aces zu Gast im Horststadion. Beide Teams haben bisher einen Sieg eingefahren, so das der Gewinner der Partie sich erstmal etwas vom Tabellenende absetzen kann. Kick-Off ist um 15,00 und die Barone hoffen wieder auf die Unterstützung ihrer Zuschauer. Das Catering übernimmt diesmal die Familie Hagebaum und die Cheerleader des BTC Claws werden wieder für Stimmung sorgen. Mehr Info´s gibt es unter info@herne-blackbarons.de.