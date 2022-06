Am Sonntag den 19.6. wollen die Black Barons ihren 2ten Saisonsieg feiern. Zu Gast im Horststadion sind dann die Hamm Aces.“Es wird ein richtungweisendes Spiel, beide Teams haben einen Sieg auf dem Konto, der Gewinner entfernt sich ernstmal vom Tabellenende. Deshalb ist es wichtig, das viele Stammkräfte wieder in den Kader zurückkehren. In der Ofense sind das vorallem die Runningbacks Maximilian Weitz und Rene Piecha, die uns in den letzten beiden Spielen sehr gefehlt haben. Aber auch in der Defense sind viele Spieler zurück, dadurch ergeben sich auch da, mehr taktische Möglichkeiten. Wir werden alles geben, um den 2ten Saisonsieg einzufahren“, so Headcoach Kai-Uwe Weitz.

Zur Halbzeit haben die Barons sich etwas besonderes einfallen lassen, es wird ein Fieldgoal schiessen geben. Jeder Zuschauer der möchte, kann mitmachen, der Gewiner bekommt einen Football-Helm geschenkt. Das Catering übernimmt diesmal die Familie Hagebaum und die Cheerleader des BTC Claws werden wieder für Stimmung sorgen. Kick-Off ist um 15 Uhr und die Barone würden sich wieder über viel Unterstützung von den Zuschauerrängen freuen. Mehr Info´s gibt es unter Info@herne-blackbarons.de.