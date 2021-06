Dass eine gute Jugendarbeit, die Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft ist, haben die Black Barons schon länger erkannt. Zur Zeit trainieren über 60 Kinder und Jugendliche in den Jugendteams der Barons. Dieses soll jetzt ausgebaut werden, genug angaschierte Trainer und Trainingsmaterial stehen auf jeden Fall zur Verfügung. In den letzten Jahren ist es Barons immer wieder gelungen, Spieler in die verschiedenen NRW Auswahlmannschaften zu bringen, einige bekamen sogar eine Einladung zu einem Nationalmannschafts-Lehrgang. Worauf man sehr stolz ist.

Dieses Jahr freuen sich die Coaches der 1.Mannschaft, über viele gut ausgebildete U19 Spieler, die zu den Senioren wechseln.

Kinder und Jugendliche zwischen 6-18 Jahren die Lust auf Spaß, Aktion, Teamgeist und Bewegung haben, können gerne ein Probetraining vereinbaren.

Wir trainieren jeden Samstag von 11.45 bis 14.15 und Montag von 16.30 bis 18.30. Anmeldungen entweder per E-Mail: info@herne-blackbarons.de oder bei unser Teammanagerin Jenny unter 01705549915.