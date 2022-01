Bei den Senioren bleiben zwar alle Trainer erhalten, dennoch möchte man auf Grund des Aufstiegs in die Verbandsliga sein Trainerteam weiter ausbauen. Head-Coach Kai-Uwe Weitz freut sich weiter über die Zusammenarbeit mit Daniel Zur (Offensive), Patrick Serkowski (O-Line), Nozad Frarah (Defensive), Dirk Dreßler (Defensive), Manuel van Beveren (D-Line), Uli Hensen (Kicker) und Kai Schubert (Neulinge). Neu dazu stoßen wird mit Dirk Morania (O-Line) ein erfahrener ehemaliger GFL-Spieler, der z.Z. zwar noch beruflich einiges um die Ohren hat, aber in absehbarer Zeit regelmässig zur Verfügung steht.

Im Jugend-Bereich stehen einige Veränderungen an. In der U-10 muss Sven Feniger kürzer treten, deshalb über nimmt Jugendwart Guido Geismann den Head-Coach Posten, ihm zur Seite stehen Daniel Zur (Offensive) und jetzt neu Kurt Kienast für die Defensive. Kurt war als Spieler lange Jahre für die Recklinghausen Chargers aktiv und hat einen guten Draht zu den Kindern.

Bei der U13 unterstüzen Head-Coach Adam Vin, mit Rick Galka, Eric Sauerbry und Seppo Jozefiak einige Spieler aus dem Senioren-Team.

Die U-16 wird zur Zeit von Kai-Uwe Weitz, Jannis Kruczynski und Timothy Masuch trainiert.

Für die U19 konnte Rüdiger Schörs als neuer Head-Coach gewonnen werden, Rüdiger hat als Spieler unter anderem für die Hamburg Ravens oder die Düsseldorf Panther gespielt, er hat sich auch als Nachwuchstrainer schon einen Namen gemacht und war zuletzt für Gelsenkirchen Devils aktiv. Ihm assistieren mit Tim Schatta und Rene Piecha auch 2 Spieler aus dem Senioren-Bereich.

“Wir freuen uns schon sehr darüber, dass soviele unser Team als Trainer unterstützen, wollen aber unser Trainerteam noch weiter ausbauen. Ziel ist es, unsere Spieler egal ob im Jugend- oder Senioren-Bereich optimal zu fördern.“ Sagte Head-Coach und Sportlicher Leiter Kai-Uwe Weitz.

Wer interesse hat die Barons in diesen Bereich zu unterstützen, kann sich gerne unter info@herne-blackbarons melden.