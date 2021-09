Beste Voraussetzungen für gute Leistungen:

Nachdem es am Wandertag in der letzten Woche geregnet hatte, konnten die Schüler*innen des Haranni-Gymnasiums sich über das Wetter am Tag der Bundesjugendspiele nicht beklagen. Viel Sonnenschein und angenehme Temperaturen machten es leicht, sich mit "Laufen - springen - werfen" und bei den Neuntklässlern Kugelstoßen an frischer Luft zu beschäftigen.

Damit sich nicht zu viele Schüler*innen gleichzeitig auf der Sportanlage befanden, wurde in drei Schichten gearbeitet. Für die restlichen Stunden gab es Aufgaben im Homeschooling.

Einführungsphase als Helfer

Die Jahrgangsstufe 10 (Einführungsphase) stand den Lehrer*innen als Helferteam zur Seite und fungierte als Reigenführer, Ersthelfer und als Helfer an den Stationen zum Messen oder Bälle einsammeln.

Urkunden für besondere Leistungen

Nach Erfüllung der drei Aufgaben gingen die Leistungen an das Auswertungsteam, das berechnet, wer eine Sieger- und Ehrenurkunde bekommt. Die werden dann in den nächsten Wochen erstellt und durch die Klassenlehrer überreicht.

M. Seeliger