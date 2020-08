Zurück ins Nass: Am Montag startet nach zwischenzeitlicher Abstimmung mit den Schulen und Vereinen wieder der Trainingsbetrieb im Sportbereich des Wananas und in der Schwimmhalle des Südpools.

Möglich ist dies jedoch nur mit von der Bädergesellschaft vorgegebenen Regeln, die sich an den unterschiedlichen Gegebenheiten der beiden Einrichtungen orientieren, ergänzt um die Corona-Schutzverordnungen für Schulen sowie den Handlungsempfehlungen des Landesschwimmverbandes für den Wiedereinstieg in den Vereins- und Wettkampfbetrieb.

Nicht alle Schulen und Vereine werden diesen frühen Wiedereinstieg nutzen. Die überwiegende Zahl der Grundschulen plant erst nach den Herbstferien oder sogar erst zum zweiten Schulhalbjahr, bei den weiterführenden Schulen wird ebenfalls völlig unterschiedlich verfahren. Die meisten Vereine starten mit reduzierten Teilnehmerzahlen, damit die Abstandsregeln in den Duschen, Umkleiden und beim Schwimmen eingehalten werden können. Größere Vereine müssen Einschränkungen im Bereich der Schwimmkurse feststellen, da die Menge der Teilnehmer eine Einhaltung der Hygieneregeln nicht gewährleistet. Lothar Przybyl, Geschäftsführer der Herner Bädergesellschaft: "Bei all diesen Einschränkungen freuen wir uns aber darauf, dass wir den Vereins- und Schulsport wieder in unseren Bädern begrüßen können. Nur so kann gewährleistet werden, dass Kinder und Jugendliche sicher schwimmen lernen, Gefahren erkennen und ihre Schwimmfähigkeit trainieren."

Bevor der Trainingsbetrieb für die Schulen und Vereine beginnt, gibt es für die Lehrkräfte, Coaches und Trainer individuelle und verbindliche Einweisungen durch die Herner Bädergesellschaft. Die Verantwortlichen sollen sich die neuen Wegeführungen in den Bäder anschauen, die Bereiche mit Maskenpflicht kennen, Dokumentationspflichten der Teilnehmer übernehmen und mit den veränderten Bedingungen vorab vertraut machen.

Insbesondere für den Südpool weist die Herner Bädergesellschaft darauf hin, dass ab kommenden Montag wieder die regulären Öffnungszeiten für die Öffentlichkeit gelten. Für den Freibadbetrieb montags bis freitags von 6.30 bis 21 Uhr, samstags und sonntags nur bis 20 Uhr. Im Hallenbad selbst können die Frühschwimmer täglich von 6.30 bis 8 Uhr ihre Bahnen ziehen. Ansonsten findet dort der öffentliche Badebetrieb außer montags am Dienstag, Donnerstag, Freitag und Sonntag bis 20 Uhr sowie am Mittwoch bis 16 Uhr statt. Für das Wananas gelten tägliche Öffnungszeiten von 9 bis 21 Uhr, das Frühschwimmen des Stadtsportbundes kann montags bis samstags von 6.30 bis 8 Uhr genutzt werden.