Eine Sportgala ohne Werner Hansch? In Herne ist das eigentlich nicht vorstellbar. Das gab es das letzte Mal vor mehr als 40 Jahren. Und doch wird bei der nächsten Veranstaltung ein anderer Moderator das Mikrofon in der Hand halten.



Somit war es natürlich kein Zufall, dass die Stadt als Dank für die treue Zusammenarbeit Werner Hansch ein Mikrofon überreichte: eingraviert auf einer Glasplatte. Auch die passende Urkunde dazu durfte nicht fehlen. „Mit ihrer Fachkompetenz und den vielen interessanten Interviews auf der Bühne haben sie immer für wunderbare Abende gesorgt“, betonte Sportdezernent Johannes Chudziak.

Gemeinsam mit Jörg Kämper, Fachbereichsleiter Sport, würdigte Chudziak die Reporter-Legende wegen Corona in einem kleinen Rahmen. Geplant war der Abschied eigentlich anders. Im vergangenen März sollte der heute 82-Jährige letztmalig die Sportgala moderieren und bei dieser Gelegenheit auch geehrt werden. Aus bekannten Gründen wurde die Sportgala jedoch abgesagt. Dabei hätte natürlich auch Hansch gerne noch einmal im Kulturzentrum auf der Bühne gestanden. „Ich habe das immer unheimlich gerne gemacht, hier sind in all den Jahren wirklich Freundschaften entstanden.“

Ein langer Applaus wäre ihm damals wohl sicher gewesen. Denn kein anderer prägte die Veranstaltung so wie der Recklinghäuser, der im Süden der Nachbarstadt aufwuchs und so schon in jungen Jahren immer wieder den Weg nach Herne fand. Dabei führte ihn sein Weg auch in die Westring-Halle. Was heute sicherlich nicht mehr viele Sportler wissen: „Damals fanden die Ehrungen dort statt. Das ist mehr als 40 Jahre her und der Bürgermeister hieß Manfred Urbanski.“

Vier weitere Stadtoberhäupter sollten folgen und zahlreiche weitere Tätigkeiten als Moderator. Mehr als drei Jahrzehnte war Hansch auch Stammgast bei der Cranger Kirmes. Der Montagabend gehörte stets den Vereinen und den Ehrenamtlichen und der „Stimme des Ruhrgebiets“, wie Hansch oft betitelt wurde. Damit ist nun im Alter von 82 Jahren Schluss: „Ich danke für die langjährige Treue zu mir, mit dieser Auszeichnung fühle ich mich sehr geehrt.“