Der Fußballkreis Herne stellt zur Saison 2020/21 gleich zwei Schiedsrichter in der Regionalliga. Neben Selim Erk pfeift zukünftig Leonidas Exuzidis in der vierthöchsten Spielklasse.

Der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen (FLVW) nominierte den 24-Jährigen offiziell für die Regionalliga. Leonidas Exuzidis (SC Arminia Ickern) zeigte bis zum im März eingestellten Spielbetrieb der Oberliga Westfalen überzeugende Leistungen in seinen Beobachtungsspielen. Er habe zwei starke Spielzeiten in der Oberliga absolviert, stellte Gregor Werkle, Vorsitzender des Kreis-Schiedesrichter-Ausschusses (KSA), fest: "Er hat sich den Aufstieg verdient."

Exuzidis legte seine Schiedsrichterprüfung im Herbst 2009 ab. 2015 erfolgte der Aufstieg in die Landesliga der Herren, ein Jahr später in die Westfalenliga. Der Aufstieg in die Oberliga glückte 2018. Von 2015 bis 2018 pfiff er außerdem Spiele in der B-Jugend-Bundesliga, seit 2018 ist er Schiedsrichter der A-Jugend-Bundesliga.

Damit stellt der Fußballkreis zwei Schiedsrichter in der Regionalliga West. Selim Erk (Arminia Holsterhausen) pfeift bereits seit 2016 in der vierten Liga. Mit David Hennig (Arminia Sodingen), Nadine Westerhoff (DSC Wanne-Eickel) und Tim Zahnhausen (Spvgg. Horsthausen) sind außerdem drei erfahrene Assistenten aus dem Fußballkreis in dieser Liga aktiv.

Folgende Schiedsrichter aus dem Kreis sind in der Saison 2020/21 überkreislich aktiv...

Regionalliga: Selim Erk (Arminia Holsterhausen) und Leonidas Exuzidis (SC Arminia Ickern); Oberliga: Inan Bulut (DJK Falkenhorst Herne), David Hennig (Arminia Sodingen), Nadine Westerhoff (DSC Wanne-Eickel) und Tim Zahnhausen (Spvgg. Horsthausen); Westfalenliga: Thomas Endberg (ESV Herne) und Yasin Tugrul (RW Türkspor); Landesliga: Danny Piel (SG Stephanus), Dirk Szkudlarski (Arminia Sodingen), Sascha-Jens Tysiak (SV Holsterhausen) und Kevin Zahnhausen (Spvgg. Horsthausen); Bezirksliga: Maurice Backwinkler (Sportfreunde Wanne), Darius Baron (Spvgg. Horsthausen), Kevin Biletzke (Spvg. BG Schwerin), Felix Englert (SG Castrop), Niclas Erbach (Wacker Obercastrop), Sinan Erk (BV Herne-Süd), Robby Erkmann (Spvg. Arminia Holsterhausen), Tobias Hammerschmidt (SV Sodingen), Meik Jahr (Eintracht Ickern), Bekir Karagöz (SV Sodingen), Marvin Lübek (ASC Leone), Bilal Moujahid (Arminia Ickern), Tom-Jonas Roehl (DSC Wanne-Eickel), Vladyslav Samsonov (FC Frohlinde), Kevin Schmidt (FC Frohlinde), Dmitri Trahtenberg (Sportfreunde Wanne), Semih Üstünkül (Firtinaspor) und Tim Zehnich (Victoria Habinghorst).