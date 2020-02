In Deutschland beschäftigen sich regelmäßig etwa 30 Millionen Menschen mit Computerspielen. Längst ist der sogenannte E-Sport mehr als nur ein netter Zeitvertreib. Auch in Herne messen sich viele E-Sportler am PC oder über die Konsole.

Aktuelle Umfragen weisen darauf hin, dass sich vor allem jüngere Männer für das digitale Kräftemessen begeistern. Vielerorts gründen Fans Vereine, um gemeinsam beliebte Angebote wie zum Beispiel Fußballsimulationen zu spielen. Angesagte Wettbewerbe finden in großen Hallen statt, werden von Streaming-Diensten übertragen und mobilisieren jede Menge Zuschauer.

Doch bei aller Freude am E-Sport: Ein gesunder Lebensstil ist für E-Sportler wichtig. Um überhaupt gut spielen zu können, brauchen sie die richtige Balance zwischen Spaß, Training, Regeneration und Erholung. Wer zum Beispiel mit Reaktionsvermögen punkten will, braucht körperliche und mentale Fitness, Konzentrationsfähigkeit und gesunde Augen. Deshalb sollten E-Sportler unbedingt ausreichend viel Bewegung, aber auch ausgleichende Bewegung in den Alltag einbauen. Nach dem Spiel muss starke Anspannung abgebaut werden. Dann geht es um die Regeneration fernab von Computer und Konsole. Wichtig ist, dass man sich auch in der realen Welt gut fühlt und Spaß hat.

Professionelle E-Sportler haben auch mit Versagensängsten, Leistungsdruck und hohen Erwartungshaltungen zu kämpfen. Das kann starke gesundheitliche Auswirkungen haben, da gerade diese junge Zielgruppe nicht nur in physischer, sondern auch in psychoemotionaler Hinsicht sensibler ist, als es den Anschein hat. Krankenkassen empfehlen hierbei die Teilnahme an ihren Anti-Stress-Programmen, Bewegungs- und Entspannungskursen sowie Online-Coachings zur Achtsamkeit.