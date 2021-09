Das 2. Heimspiel der Black Barons am 26.9. gegen die Minden Wolves findet unter dem Motto Back in Black statt, die Barons spielen erstmals seit Pandemiebeginn wieder in schwarz.

Es sind wieder einige Aktionen geplant, z.B. konnte die Sängerin Sunjay für die Halbzeitshow gewonnen werden. Ein besonderes Highlight haben die Barons sich für die Zuschauer ausgedacht, jeder 100ste zahlende Zuschauer bekommt ein Original Trikot geschenkt. Für das leibliche Wohl sorgt wieder die Fa. Steinmeister, diesmal mit mehr Personal. Außerdem wird es eine große Kuchentheke geben, damit für jeden Geschmack was dabei ist. Natürlich sorgen auch wieder die Cheerleader BTC Claws für Stimmung. Das KiJuPa Herne übernimmt wieder die Betreuung der Kleinen und Stadtwerke Herne stellen eine Hüpfburg zur Verfügung. Es wird wieder ein Event für die ganze Familie, Einlass ist ab 14,00 und Kick Off um 15,00, also seit alle mit dabei und erlebt einen tollen Tag mit den Barons.

Tickets gibt es direkt vor Ort, oder Online unter tickets.herne-blackbarons.de.