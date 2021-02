Die Formkurve zeigt steil nach unten: Der Herner EV verlor am vergangenen Freitag auf eigenem Eis mit 0:6 gegen die Icefighters Leipzig. Für den Eishockey-Oberligisten war es die dritte Niederlage in Serie.



Trainer Danny Albrecht musste gegen die Sachsen auf Valentin Pfeifer verzichten, der sich eine Unterkörper-Verletzung zuzog und zwei bis drei Wochen pausieren muss. Nico Kolb war ebenfalls nicht einsatzfähig. Dafür stand Neuzugang Alexander Komov erstmals im Kader und agierte direkt in Reihe zwei mit Richie Mueller und Colton Kehler.

Die ersten Chancen vergaben Patrick Asselin und Marcus Marsall, die entweder am überragenden Patrick Glatzel scheiterten oder übers Tor zielten. Leipzig nutzte seine Möglichkeiten hingegen exzellent. Connor Hannon traf zum 0:1 nach einem Abstimmungsfehler in der HEV-Defensive, Michal Velecky erzielte das 0:2 in Überzahl. Bei seinem Schuss sorgte die Abwehr der Gastgeber höchstens für Geleitschutz.

Das Spielgeschehen sollte sich auch im zweiten Abschnitt nicht ändern. Herne war bemüht und versuchte alles, doch der Puck wollte nicht über die Linie. Die beste Möglichkeit vergab Asselin, der das leere Tor vor sich hatte, den Puck aber nur an den Pfosten setzte. Die Gäste machten es besser. Connor Hannon traf zum zweiten Mal nach einem schnellen Angriff, den er selbst initiiert hatte.

Im Schlussdrittel wurde der Herner EV von Minute zu Minute offensiver, Albrecht setzte alles auf eine Karte, doch die Tore fielen erneut auf der anderen Seite. Der Schuss von Walter Klaus ging an Freund und Feind vorbei und zum 0:4 ins Tor, Maximilian Spöttel traf per Empty-Net-Goal zum 0:5 und in der vorletzten Minute erzielte Marvin Miethke mit einem Schlagschuss das 0:6.

„Wir sind an einem überragenden Patrick Glatzel im Leipziger Tor gescheitert. Im ersten Drittel haben wir über zwanzigmal auf das Tor geschossen und zwei unglückliche Gegentore kassiert. Wir haben einfach zu viele Chancen liegengelassen. Die Einstellung und das Engagement haben gestimmt. Ich kann meiner Mannschaft nur den Vorwurf machen, dass sie ihre Tormöglichkeiten nicht genutzt hat“, so das Statement von Albrecht nach der Partie.

Mit 42 Punkten belegt der Herner EV zurzeit den fünften Tabellenplatz. Ein weiteres Abrutschen scheint nach den jüngsten Eindrücken wahrscheinlich zu sein: Am Freitag (20 Uhr) geht es zum Spitzenreiter Hannover Scorpions, am Sonntag (17 Uhr) folgt das Heimspiel gegen den Tabellenzweiten Tilburg Trappers in der Eishalle am Gysenberg.