Nach 45 Minuten war die Sportgala schon wieder vorbei. Wegen der Corona-Pandemie wurde das Programm am vergangenen Freitag auf ein Minimum zusammengekürzt.

Neben den Sonderehrungen durch den Oberbürgermeister wurden der Ehrenpreis des Stadtsportbundes und die Plätze eins bis drei der Wahl der Mannschaft des Jahres übergeben. Frank Rettig vom städtischen Fachbereich Sport moderierte die Feier in Ollis Restaurant. Den ersten Platz machte wieder der Herner EV (Eishockey), auf Platz zwei kamen die Basketball-Damen des Herner TC und auf Platz drei die Black Barons (American Football). Der Ehrenpreis ging an Marek Piotrowski, dem Trainer der Basketballerinnen.

Der Fair-Play-Preis wurde zum ersten Mal vergeben und ging an die Herner Fußball-Schiedsrichtervereinigung. Den Preis nahm Georg Werkle, Vorsitzender des Kreis-Schiedsrichter-Ausschusses, entgegen. Alle übrigen Ehrungen erfolgten vereinsintern, nachdem sich die Vereine die Urkunden, Medaillen und Ehrengaben im Fachbereich Sport abgeholt hatten.

„Wir haben eine Ehrung, die es in dieser Form hoffentlich nie wieder geben wird“, sagte Oberbürgermeister Frank Dudda über das gekürzte Programm der Sportgala. Vor Beginn der Corona-Pandemie sahen die Pläne für die Gala noch völlig anders aus. Es sollte Mitte März im Kulturzentrum gefeiert werden. Werner Hansch sollte moderieren und viele Show-Acts auftreten.

Wegen der Infektionsgefahr durch Corona musste die große Feier abgesagt werden. Mit den Sonderehrungen zeichnete Dudda Carl David und Jan Patrick Camus (Fechten), Marina Wozniak (Fußball), Ute Wachs und Michael Stewart (Billard) und Ann-Kathrin Semert (Disc Golf) aus. Ehrenpreis ging an Marek Piotrowski, dem Trainer der Basketballerinnen des Herner TC.