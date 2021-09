Unterstützt von einer starken O-Line spielten einige ehemalige U-19 Spieler der Black Barons groß auf.

Quaterback Tim Schiffer, warf seinen ersten Touchdownpass und führte die Offensive souverän zum Sieg.

Quaterback 2 Louis Zielinski erlief 2 Extra-Punkte, Fullback Jan Gabryszczak setzte gute Blocks und machte den zweiten Touchdown selbst und Runningback Maximilian Weitz machte 120 Yards gegen Iserlohn und den allerersten Touchdown im Horststadion.“ Wir schenken den Jungs das Vertrauen und sie zahlen es zurück. Es ist unsere Philosophie immer wieder Junge Spieler ans Team heranzuführen“, sagte Head-Coach Kai-Uwe.

“Auch in der Defensive haben wir mit Maurice Zernicke und Mick Homung zwei Spieler die aus dem Team nicht mehr weck zudenken sind. Außerdem sind einige auf dem Weg dahin wie z.B. Nils Langen oder Jakub Szulc“, meinte Defensiv-Koordinator Nozad Farah.

Damit die Talentförderung so weiter gehen kann, braucht die Jugend-Abteilung natürlich Ausrüstungsgegenstände. Hierfür haben die Spieler der U10 und U13 der Barons beim letzten Heimspiel knapp 800,- spenden von den Zuschauern eingesammelt. Die Black Barons bedanken sich bei allen Spendern.

Kinder und Jugendliche von 6-18 Jahren, die Football mal ausprobieren möchten, können sich gerne

per E-Mai an info@herne-blackbarons.de oder bei unserer Teammanagerin Jenny unter 01705549915 melden.