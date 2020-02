Vierter Sieg in Serie für die Sportvereinigung Horsthausen: Die Fußballerinnen setzten sich im Endspiel des Hallenmasters gegen den SV Fortuna durch. Die Sportvereinigung Horsthausen qualifizierte sich durch das 1:0 in der Neuauflage des letztjährigen Endspiels für den Westfalenpokal. Insgesamt waren neun Mannschaften aus dem Fußballkreis in der Sporthalle am Westring angetreten.

Die Sportvereinigung Horsthausen und der SV Fortuna hatten die Gruppenphase dominiert und waren ohne Punkteverlust ins Halbfinale eingezogen. Der Bezirksligist SV Wanne sowie der A-Kreisligist SG Herne komplettierten das Quartett. Trotz ansprechender Leistung gegen die Sportvereinigung musste sich die SG Herne 70 mit 0:6 geschlagen geben. Fortuna Herne tat sich gegen den SV Wanne schwer, setzte sich zum Schluss jedoch mit 2:0 durch. Beim Spiel um den dritten Platz gab es eine Überraschung. Die SG Herne siegte nach einer spannenden Begegnung mit 3:2 gegen den hochgehandelten SV Wanne.

Endspiel von schwerer Verletzung überschattet



Beim letzten Spiel des Turniers zeigten beide Finalisten sowohl spielerisch als auch läuferisch eine beeindruckende Leistung. Die Sportvereinigung setzte sich durch den Treffer von Laura Hallmann (11.) mit 1:0 durch. Der Jubel nach dem Schlusspfiff fiel allerdings gedämpft aus, da sich Nicole Niestroj rund zwei Minuten vor dem Schlusspfiff ohne Fremdeinwirkung einen Achillessehnenriss zugezogen hatte.

Neben der Siegermannschaft wurden auch Spielerinnen ausgezeichnet. Alina Sieberth vom SV Fortuna war mit acht Treffern erfolgreichste Torschützin. Als beste Torhüterin wurde Jennifer Lange vom SV Wanne ausgezeichnet.