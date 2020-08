Laura Stocktons Vater ist nicht ganz unschuldig daran, dass Basketball in den Neunzigerjahren immer populärer wurde. John Stockton war Mitglied des Dream Teams, das bei den Olympischen Spielen in Barcelona überlegen die Goldmedaille gewann. Seine Tochter verstärkt in der kommenden Saison den Herner TC.

Für viele Basketball-Experten ist John Stockton nach Magic Johnson der beste Aufbauspieler aller Zeiten. Laura Stockton spielt auf derselben Position wie ihr Vater. Und wie schon drei Geschwister vor ihr (Michael, David und Lindsay Stockton) wird die 23-Jährige nun in Deutschland Basketball spielen.

Der Herner TC war Laura Stockton, die von der Gonzaga University nach Deutschland wechselt, bereits ein Begriff. Sie steht in Kontakt mit Haiden Palmer und Sonja Greinacher. Beide spielten bereits in Herne und sind außerdem Vorbilder der US-Amerikanerin.

Stockton liebt es, den Ball zu führen und das Tempo des Spiels zu kontrollieren. Zudem freut sie sich auf die Konkurrenz in der deutschen Liga: „Ich liebe einfach den Wettbewerb. Von Kindheit an wurde ich immer wieder herausgefordert und jede Kleinigkeit, wie ein Kartenspiel wurde zu einem Wettkampf. Das hat mich im Grunde zu der Spielerin auf dem Basketballplatz gemacht, die ich heute bin.“

Laura Stockton hat Deutschland wegen ihrer Geschwister in den vergangenen Jahren mehrfach besucht: „Ich liebe Deutschland und seine Kultur und freue mich auf eine Rückkehr. Besonders freue ich mich auf die Gelegenheit mehr von dem Land kennen zu lernen und noch mehr von dem köstlichen deutschen Essen zu probieren.“

In ihrer letzten Collage-Saison legte Laura Stockton 8,9 Punkte pro Spiel auf, traf 89 Prozent ihrer Freiwürfe und verteilte pro Spiel 4,2 Assists. Ihre bisherigen Leistungen haben auch Marek Piotrowski, Trainer des Herner TC, überzeugt: „In ihrer Zeit in Gonzaga hat sie bewiesen, eine Mannschaft auf höherem Level führen zu können. Als Spielerin kann Laura Stockton Akzente in der Offense wie in der Defense setzen."