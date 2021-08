Am 13.8.2021 war es endlich so weit, die Black Barons absolvierten das erste offizielles auf ihren neuen Platz. Spieler, Trainer und Offizielle waren sehr stolz und glücklich, dass das Schmuckstück endlich fertig ist.

Obwohl an der Infrastruktur noch einiges zu tun ist, ist man sich sicher, dass der neue Platz ein wichtiger Baustein für eine erfolgreiche Zukunft des Vereins ist. Beim Anblick des Platzes, können alle Barons das erste Heimspiel gegen Iserlohn am 5.9.2021 nicht mehr erwarten.

Wer auch ein Teil der Black Barons-Familie werden möchte, kann sich gerne unter info@herne-blackbarons.de melden.