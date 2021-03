Anlässlich der Internationalen Wochen gegen Rassismus, die noch bis 28. März andauern, bekennen Sportvereine Farbe und treten im Rahmen der landesweiten Aktion „Pink gegen Rassismus“ für Offenheit und Toleranz ein.

Der Stadtsportbund unterstützt die Aktion. Er ruft die rund 170 Sportvereine in unserer Stadt dazu auf, sich an der Kampagne zu beteiligen und gemeinsam ein öffentliches Zeichen gegen Rassismus und Diskriminierung zu setzen. "Unsere Botschaft ist klar: Rassismus und Diskriminierung haben im Sport keinen Platz. Das wollen wir auf und neben dem Platz, aber insbesondere auch im Netz und in den sozialen Medien sichtbar machen“, betont Frank Stieglitz, der die Aktion federführend koordiniert.

Claudia Heinrich, Leiterin des Kommunalen Integrationszentrums, unterstreicht, welche Bedeutung dem Sport hierbei zukommt: „Sport hat das Potenzial, Menschen zu verbinden und Vorurteile abzubauen.“ Die Initiative des Stadtsportbundes freut Heinrich sehr. Man habe das Projekt von Beginn an durch die Koordinierungsstelle für Gewalt- und Extremismusprävention nach Kräften unterstützt. Zur Problematik seien auch in Zukunft (digitale) Veranstaltungen sind geplant. Dass Sport zu einem guten Miteinander beitragen kann, bestätigt Wolfgang Siebert, Vorsitzender beim Herner TC: „Bereits seit vielen Jahren setzen wir uns als Verein aktiv für Fairness und Respekt ein. Wir haben daher auch sofort zugesagt bei der Aktion mitzumachen.“

Alle sportbegeisterten Bürger können ein Zeichen setzen und ein pinkfarbenes Outfit beim Sport tragen und dann Fotos von sich machen. Die Organisatoren freuen sich auf Beiträge, die unter dem Hashtag #pinkgegenrassismus in den sozialen Netzwerken geteilt werden.