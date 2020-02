Bereits zum elften Mal trafen sich die Vertreter der Bundesliga-Mannschaften aus Herne im Kaminzimmer von Schloss Strünkede. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde überreichte Oberbürgermeister Frank Dudda Fördergelder an drei Vereine und würdigte ihre herausragenden Leistungen.



Natürlich durfte bei dem Empfang der Herner TC nicht fehlen. „Das war emotional“, blickte Dudda auf den Gewinn von Pokal und Meisterschaft binnen weniger Wochen zurück. Die Basketballerinnen bescherten mit dem Gewinn dieser beiden Titel dem Verein das erfolgreichste Jahr seit seiner Gründung.

Sherwood schießt bei Deutscher Meisterschaft



Applaus gab es auch für die Bogensportler von Sherwood Herne. Der Verein hat sich für das Bundesliga-Finale der besten acht Mannschaften in Deutschland qualifiziert. Ende Februar wird das Turnier ausgetragen. Das Stadtoberhaupt machte den Sportlern Mut. „Wenn man erst das Finale erreicht hat, ist alles möglich“, so Dudda.

Weit über die Stadtgrenzen hinaus aktiv sind die Kegeldamen von Viktoria Herne. Auch bei ihnen hatte der Oberbürgermeister keinen Zweifel, dass sie in der nächsten Saison in der ersten Bundesliga kegeln werden. Die Damen hatten am letzten Spieltag vor dem Termin im Schloss den Tabellenführer besiegt. „Wem das gelingt, sollte auch die restlichen Partien gut bestreiten und die Klasse halten“, prophezeite Dudda.