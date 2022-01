Die Herner Turnvereinigung blickt im kommenden Jahr auf eine 150-jährige Tradition zurück, die bei Turnvater Jahn begann, sich in der Hausfrauenbewegung in den sechziger Jahren mit der Gründung von Hausfrauengruppen fortsetzte und heute das Wettkampfturnen, Badminton und Kindergruppen als feste Punkte im Programm etabliert hat.

Pandemiebedingt steht allerdings im Bewusstsein der Bevölkerung nicht mehr schneller, höher, weiter und Sieg im Vordergrund sondern der Wunsch nach Gesundheit, Sicherheit, Fitness und körperlichem Wohlbefinden.

Die Turnvereinigung stellt deshalb ihr neues, coronakonformes Programm Fit mit Sicherheit vorstellen. Es umfasst mit seinen 200 Übungen ein Ganzkörpertraining. Kraft und Mobilisation werden mit der richtigen Atemtechnik unter Pulskontrolle verbessert. Mentalübungen zur Steigerung der Hirnleistung runden das Programm ab. Trainiert wird mit Stäben und weiterem Equipment, dass zur Verfügung gestellt wird. Aufgaben zum Entschleunigen mit passender Hintergrundmusik sorgen für das anschließende Wohlbefinden und die verdiente Entspannung.

Prinzipien der Berufsgenossenschaften

Das Programm entspricht den Prinzipien der Berufsgenossenschaften, dem Gesundheitsdienst und der Wohlfahrtspflege. Trainiert wird mit Abstand und Sicherheit.

Der Turnverein lädt am Samstag, 12. Februar, alle Interessenten zum Kennenlernen des Programms in die Turnhalle, Schulstraße 57, ein. Teilnehmen können Familien und Einzelpersonen. Von 10 bis 14 Uhr gibt der Verein jeweils zur vollen Stunde einen kurzen Einblick in das Trainingsprogramm. Anschließend steht der Kursleiter für Fragen zur Verfügung. Für Kinder steht Obst als gesunder Snack bereit. Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der 2G plus-Regel statt.

Mitzubringen sind saubere Hallenschuhe sowie die entsprechenden Corona-Nachweise. Um die Teilnehmerzahl zu regulieren und lange Wartezeiten zu vermeiden ist eine Voranmeldung bis spätestens Donnerstag, 10. Februar, erforderlich.

Anmeldungen unter Angabe von Vor- und Zunamen sowie des Geburtsdatums werden erbeten unter htvregina@icloud.com.