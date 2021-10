hochgeladen von Leichtathletik Club Westfalia Herne e.V

Ingo Kedziora ist Deutscher Meister im Halbmarathon

LCW Langstreckler Ingo Kedziora ging am vergangenen Wochenende bei den deutschen Halbmarathon Meisterschaften in Hamburg an den Start. Er lief ein engagiertes Rennen und gewann mit neuer persönlicher Bestleistung den Titel in seiner Altersklasse M75. Bei gutem Laufwetter absolvierte er die etwas über 21 Kilometer lange Halbmarathon-Distanz in sehr guten 01:44:07 Stunden.