Stand heute soll der Firmenlauf der St. Elisabeth-Gruppe am 14. Mai zum achten Mal im Sportpark Eickel stattfinden. Aufgrund der Corona-Krise ist eine Verlegung derzeit jedoch nicht auszuschließen.



Zur optimalen Trainingsvorbereitung auf den Fünf-Kilometer-Lauf bietet das Zentrum für Prävention, Therapie, Rehabilitation und sportmedizinische Diagnostik am Hospital St. Anna den Läufern des Wochenblatt-Teams durch verschiedene Angebote eine professionelle Unterstützung.

In dem Zentrum werden verschiedene Methoden zur Analyse der körperlichen Fitness angeboten. Das Ziel ist es, sportliche Stärken und Schwächen der Läufer herauszustellen. Darauf aufbauend können dann Empfehlungen gegeben werden, um die Leistung des einzelnen Läufers zu steigern.

Bei dem ersten der insgesamt drei Vorbereitungstreffen mit dem Läufern des Teams Wochenblatt wurde zunächst der Laufstil analysiert. Im Anschluss standen Fähigkeiten wie Mobilität und Kraft beim Functional-Movement-Screening im Fokus. Zudem haben die Läufer Kraft- und Ausdauerübungen erprobt, die die optimale Vorbereitung auf den achten Stankt-Elisabeth-Lauf unterstützen.

„Mit Hilfe der Laufanalyse kann der Laufstil der Läufer analysiert werden. Auf Basis der Ergebnisse können dann Tipps zur Verbesserung des Laufstils gegeben und eine Leistungssteigerung erzielt werden“, erklärt Alexander Kröplin, stellvertretender Leiter des Zentrums für Prävention, Therapie, Rehabilitation und sportmedizinische Diagnostik. Bei der Analyse der Läufe werden die Bewegung sowie die Belastungsverhältnisse des Fußes auf einem Laufband mit einer Kamera aufgenommen. Im Anschluss werden die Aufnahmen ausgewertet und individuelle Empfehlungen für einen effektiveren Laufstil gegeben.

Von diesem Angebot profitiert auch Peter Schmidt, der als Läufer für das Wochenblatt-Team an den Start geht. „Vor rund 25 Jahren habe ich als Alternative zum Tennis intensiv mit dem Laufen begonnen“, erzählt Peter Schmidt. Seitdem hat der 60-Jährige bereits viele Langstreckenläufe, darunter einen Ultra- und auch einen Berg-Marathon, absolviert. „Von der professionellen Betreuung durch das Zentrum erhoffe ich mir neue Impulse für meinen eigenen Laufstil. Gleichzeitig ist es schön, neue laufbegeisterte Menschen kennenzulernen“, so Schmidt.

Für Patrick Klönert steht neben dem gesundheitlichen Aspekt beim Laufen der Spaß-Faktor im Vordergrund. „Die Flexibilität macht das Laufen für mich besonders reizvoll. Man benötigt weder teures Equipment, noch ist man an Trainingszeiten gebunden, sodass sich der Sport gut mit der Familie und dem Job vereinbaren lässt“, sagt der 36-Jährige. Momentan trainiert Patrick Klönert noch für einen Halbmarathon im März, danach will sich er sich jedoch der Vorbereitung auf den Firmenlauf widmen, mit dem Ziel, die Laufstrecke in unter 20 Minuten zu schaffen.

Beim Laufen spielen neben der Belastung des Fußes Fähigkeiten, wie Mobilität, Kraft und Stabilität eine wichtige Rolle, die mit einer Bewegungsanalyse, dem sogenannten Functional-Movement-Screening, gemessen werden können. „Die Bewegungsanalyse zielt darauf ab, ineffiziente Bewegungsmuster herauszustellen und darauf aufbauend individuelle Trainingsempfehlungen abzuleiten“, so Alexander Kröplin. Das richtige Training von Mobilität, Kraft und Stabilität kann für eine Leistungssteigerung sowie ein geringeres Verletzungsrisiko ausschlaggebend sein.

Das Läuferehepaar Frank und Michaela Stroh ist ebenfalls Teil des Wochenblatt-Teams und will nach einer längeren Pause wieder gemeinsam mit dem Sankt-Elisabeth-Lauf ins Laufen einsteigen. Aber auch sie sind keine Anfänger. In der Vergangenheit sind die beiden unter anderem bereits mehrere Halbmarathons gelaufen. „Das Laufen ist die optimale Sportart für uns, um weiter in Bewegung zu bleiben und den Körper schonend zu trainieren“, berichtet Frank Stroh. „Das gemeinsame Ziel beim Laufen in der Gruppe ist besonders motivierend, um die eigene Leistung zu steigern. Wenn dann noch jemand dabei ist, der ein ähnliches Tempo läuft, kann das einen besonderen Ansporn darstellen“, so der 50-Jährige. Neben dem sportlichen Erfolg spielt das Abschalten vom Alltag beim Laufen für das Ehepaar eine große Rolle.

Zum Abschluss wurden nach einer gemeinsamen Aufwärmphase Kraft- und Ausdauerübungen gemacht, die die optimale Vorbereitung auf den Sankt-Elisabeth-Lauf ergänzen. Die Übungen können von den Läufern des Wochenblatt-Teams auch selbstständig zu Hause vor dem Laufen erprobt werden.

„Wir freuen uns, dass wir auch in diesem Jahr die Läufer des Wochenblatt-Teams bei ihrer Vorbereitung unterstützen und durch unsere Angebote eine Leistungssteigerung des Teams bewirken können“, sagt Alexander Kröplin.